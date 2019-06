Peter Van Asbroeck strikt theaterrol TK

28 juni 2019

07u25 0 Showbizz De laatste jaren is het wat stil geworden rond Peter Van Asbroeck (56), maar nu heeft de acteur een hoofdrol te pakken in een theaterproductie.

Het gaat om een komedie die ‘Harrie Let Op De Kleintjes’ heet, en die volgend jaar vanaf februari te zien zal zijn. Het is ook meteen de eerste productie van een nieuw theatergezelschap in Gent: het Farcetheater. Het stuk is van de gelauwerde Nederlandse acteur, zanger en schrijver Jon Van Eerd. Het stuk ging in Nederland in 2016 in premiere en trok bij onze Noorderburen volle zalen.

Van Asbroeck kennen we van rollen in ‘Thuis’, ‘Wittekerke’ en ‘Zone Stad’. Hij presenteerde ook heel wat programma’s, waaronder ‘Help, mijn man is een klusser!’, en was jarenlang de stem van ‘Komen Eten’.