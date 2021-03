Peter Van Asbroeck keert terug als commentator in parodie op ‘Komen Eten’: “Toen Woestijnvis SBS kocht, zag ik de bui al hangen”

TV Anuna De Wever niet mals voor transgen­der-aflevering ‘Kat Zonder Grenzen’: “Het is al moeilijk genoeg als je niet M/V bent”

27 maart Commotie op Twitter na de uitzending van ‘Kat Zonder Grenzen’ deze week, die als onderwerp transseksualiteit had. Activiste Anuna De Wever (20) vindt het niet kunnen dat er gespot werd met de non-binaire voornaamwoorden en transgenders in het programma. “Als je er een onderwerp van maakt, zorg dan voor integriteit en expertise rond de tafel.” Producent Jan Segers is echter vooral blij dat hierover gepraat wordt. “Zulke thema’s zijn nieuw in onze maatschappij en moeten meer aan bod komen.”