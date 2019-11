Exclusief voor abonnees Peter Van Asbroeck is gelukkig met zijn latrelatie: “Door de week alleen kunnen slapen, dat is echt een voordeel”



16 november 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Ik zou niet meer jonger willen zijn”, zegt Peter Van Asbroeck (57), ook al liggen zijn gloriedagen op tv en z’n grote zakelijke avonturen áchter hem. De acteur streeft in de eerste plaats een evenwichtig leven na. Ook in de liefde. “Samenwonen met Gwen (50)? Ik weet hoe dat loopt: na een tijd word je elkaar gewoon, en moet je op zoek naar manieren om de passie levend te houden”, vertelt hij in een interview met het weekblad Dag Allemaal.

Het is alweer een jaar geleden dat we Peter Van Asbroeck nog eens op tv zagen. Hij deed toen mee aan ‘Dancing With The Stars’ op VIER. Heel eventjes maar, want na Sien Eggers was hij al de volgende om de danswedstrijd te verlaten. En tenzij u naar de RTBF kijkt, waarvoor hij reportages over Vlaanderen maakte, was dat de laatste keer dat u hem in actie zag. “Tja, de grote Vlaamse tv-zenders vragen me niet meer”, zegt hij. “Maar ik ben lang niet de enige. Er is duidelijk een nieuwe, jonge generatie opgestaan waardoor er nog maar weinig oude tv-gezichten aan de bak komen. En voor nieuwe fictiereeksen lig ik blijkbaar ook niet in de bovenste schuif.”

Mis je de aandacht van weleer?

Nee, omdat er in m’n dagelijks leven niet veel veranderd is. Op straat word ik nog steeds aangesproken. De vraag die telkens terugkeert: ‘Wanneer kom je weer op tv?’

