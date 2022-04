Peter van Asbroeck imiteert Marc Van Ranst in nieuw komisch theaterstuk

ShowbizzOp televisie is het al vier jaar geleden dat BV’s nog geïmiteerd werden in ‘Tegen de Sterren Op’, maar nu keert het format terug ... op de planken. Het Farcetheater pakt vanaf augustus uit met de komedie ‘Groeten Uit 2032' waarin Peter Van Asbroeck de rol vertolkt van Marc Van Ranst, Katja Retsin te zien zal zijn als Cora van Mora én Chris Van Espen in de huid kruipt van Steven Van Gucht. Die laatste, bekend van zijn imitaties als Sam Gooris en Jani in ‘Tegen de Sterren Op’ schreef en regisseert het stuk.

Zoals de titel ‘Groeten uit 2032' doet vermoeden, speelt deze gloednieuwe klucht zich af in de toekomst. Chris Van Espen, bekend van Tegen de Sterren op, zorgt voor tekst en regie. “Een stuk over hoe het leven er hier binnen tien jaar uitziet, leek me een leuk idee”, vertelt hij. “Vervolgens heb ik mijn mosterd gehaald bij enkele figuren die we de voorbije twee jaar veel op tv hebben gezien. Dan kom je al snel uit bij Marc Van Ranst. Mocht hij in Amerika wonen, was hij al een wereldster geweest.” Dus wordt hij in ‘Groeten uit 2032' de populairste Belg. Peter Van Asbroeck mag daarbij in de huid kruipen van de bekendste viroloog van het land

In 2032 zet het al even beroemde virus iedereen ook weer verplicht thuis. Enkele bekende Vlamingen organiseren uit miserie dan maar een lockdownfeestje aan zee. Op de affiche herken je al onder meer Katja Retsin als Cora van Mora, Donaat Deriemaeker als Elio Di Rupo, Christel Domen als Delphine Boël en Sébastien De Smet als Ben Weyts. “Ik zal dan weer de grote rivaal van Van Ranst spelen. Binnen tien jaar is dat ongetwijfeld Steven Van Gucht”, lacht Van Espen. “Hij wil de populariteit van Van Ranst teniet doen, maar zoals dat gaat in een knotsgekke komedie loopt ook hier alles uit de hand. Dus verwacht je maar aan onverwachte wendingen, allerlei misverstanden en heel veel showgehalte.”

Groeten uit 2032 speelt vanaf augustus 2022 in Middelkerke en later dat najaar in Gent, Zwijnaarde, Oudenaarde en Geraardsbergen en in het voorjaar van 2023 in Antwerpen en Hooglede. Tickets en info via www.farcetheater.be

