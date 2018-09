Peter Van Asbroeck (55) hoeft geen traditionele relatie meer: "Er is iemand in mijn intiem leven, ja. Dat volstaat voor mij" ES

25 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Zes jaar nadat VIER Peter Van Asbroeck (55) aan de kant schoof als commentaarstem van ‘Komen Eten’, vist de zender hem weer op als deelnemer in ‘Dancing With The Stars’. Een glorieus eerherstel? "Ach, ik ben al blij dat ik niet vergeten ben", zegt Peter in Dag Allemaal.

Momenteel staat Peter Van Asbroeck bij het Echt Antwaarps Teater op de planken in ‘Een surpries in mijn valies’, naast zijn ex Anke De Ridder. En binnenkort mag hij op tv tonen wat hij als danser in zijn mars heeft. "Ik zou begot niet weten hoe ze bij mij zijn terechtgekomen voor ‘Dancing With The Stars", zegt Peter wanneer we hem spreken op het vliegveld van Brasschaat, waar hij de Aeroclub uitbaat. "Ik zal op een lijstje gestaan hebben en enkele mensen zullen gedacht hebben: ‘Da’s misschien nog een plezante.’"

Je bent niet uitgekozen op je danskwaliteiten, denk je?

Dat lijkt me zeer weinig waarschijnlijk. Vroeger in ‘Het Swingpaleis’ deed ik al eens een slowke met Leen Demaré, maar dat stelde niet veel voor. Al vind ik dansen wel plezant. Ik ben intussen volop aan het trainen.

Om welke reden VIER je ook zou willen, feit is dat ze zes jaar na ‘Komen Eten’ weer bij jou komen aankloppen. Voelt ‘Dancing With The Stars’ aan als een soort revanche?

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN