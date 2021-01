Peter Thyssen lag twee weken in het ziekenhuis na coronabesmetting

Celebrities Bond-girl en Charlie’s Angel Tanya Roberts toch niet overleden

5 januari Tanya Roberts, die ‘Bond Girl’ Stacey Sutton speelde in A View To A Kill (1985), zou ondanks eerdere berichtgeving, dan toch niet overleden zijn. Haar manager had van de partner van de 65-jarige Roberts te horen gekregen dat ze zondagavond overleed, maar maandagochtend liet het ziekenhuis weten dat ze toch nog in leven was. Dat schrijft onder meer het Amerikaanse vakblad Variety op aangeven van haar manager.