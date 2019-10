Exclusief voor abonnees Peter Thyssen geeft zijn zoon tips om te overleven als acteur: “Zorg voor een plan B. Ik heb zelf nog in een frituur gewerkt” Redactie

12 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Peter Thyssen (55) en zijn zoon Louis (24) Thyssen lijken niet alleen uiterlijk sterk op elkaar. Hun band is zo hecht dat de verhuis van Louis naar een eigen woonst een grote emotionele stap was. Vader en zoon kijken ook uit naar de geboorte van het eerste kleinkind in de familie, klinkt het in Story.

Vorig jaar waren Peter en Louis Thyssen als vader en zoon te zien in de eerste ‘Nachtwacht’-film ‘De Poort der Zielen’. Op een volgend gezamenlijk project is het nog even wachten, maar intussen hebben ze allebei de handen vol. Peter heeft net het vijfde seizoen van ‘De Zonen van Van As’ ingeblikt en bereidt zich voor op zijn rol als priester in de Studio 100-musical ‘Daens’, Louis schittert momenteel in de eerste ‘Nachtwacht’-show ‘Het vervloekte perkament’. “Ik stel voor dat iedereen komt kijken, het is echt spannend”, lacht Louis. “Verwacht je aan veel verrassende effecten met vuur en verdwijntrucs. Ik ben heel tevreden. Voorlopig staat er dan wel geen nieuwe tv-reeks gepland, maar het is nog niet afgelopen met ‘Nachtwacht’. In december komt de tweede film ‘Het Duistere Hart’ in de bioscoop”

Vrees je niet dat de rol van vampier Vladimir je eeuwig en drie dagen zal achtervolgen?

Louis: “Goh, dat ze me niet gaan bellen omdat ik in ‘Nachtwacht’ Vladimir speel, dat geloof ik niet. Ik heb al een gastrol in een serie gespeeld en volgend jaar zie je me opnieuw in een ander project, waarover ik nog niets mag zeggen. Eigenlijk vind ik het zelfs tof dat ze me kennen door mijn rol in ‘Nachtwacht’.”

Peter: “Het is niet erg dat mensen hem zullen blijven herinneren van die rol. Dingen die je goed gedaan hebt, blijven in je rugzak zitten, dat is geen nadeel. Ik ben zelf trouwens een grote fan van ‘Nachtwacht’. Het is verrassend hoe een reeks zowel door jong als oud gesmaakt kan worden.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen