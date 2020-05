Peter Rouffaer houdt hart vast voor versoepeling coronamaatregelen: “Ik heb al veel stormen doorstaan, maar dit was de ergste” SDE

07 mei 2020

19u17 62 Showbizz Een van de vele mensen die Covid-19 hebben overwonnen, is Peter Rouffaer (70). De acteur, bekend van onder meer ‘Aspe’ en ‘Thuis’, heeft wekenlang op de intensieve afdeling moeten vechten voor z'n leven, maar nu is hij opnieuw thuis. En hij wil iedereen waarschuwen om voorzichtig te blijven, nu de regels langzaamaan versoepelen. Dat zegt hij in VTM Nieuws.



Peter Rouffaer raakte eind maart besmet met het coronavirus. Ook z'n vrouw testte positief. Toch werd enkel Rouffaer opgenomen in het ziekenhuis, z'n vrouw bleef alleen achter. “Dat was echt het moeilijkste moment", vertelt hij aan VTM Nieuws. “Voor de ingang van het ziekenhuis moesten we afscheid nemen. Onwezenlijk. Mijn vrouw zei tegen me: ‘Ik vergeet je blik nooit meer.' Ik was bang, want ik moest naar de intensieve", geeft de acteur toe. “Mijn vrouw probeerde me gerust te stellen, maar ze dacht: ‘Ik zie hem nooit meer terug.’”

De acteur lag twee weken op intensieve zorgen en werd beademd met een zuurstofmasker. De hel, noemt hij het zelf. “Ik voelde dat het kantje boordje was, dus ik smeekte hen: ‘Stop er maar mee, breng me maar in een coma.’ Maar de gezondheidswerkers willen dat je doorzet. Het is echt een fysiek gevecht", bedenkt Rouffaer. “Ik heb al veel stormen doorstaan, maar dit was de ergste.”

Weer thuis

Ondertussen is Rouffaer al twee weken weer thuis, maar hij is nog lang niet hersteld. Zo is hij snel buiten adem en komt een kinesist twee keer per week langs. “Ik weet niet of ik ooit terug 100% de oude zal worden", zegt de acteur. “Ga ik nog de kracht hebben van vroeger? Ik weet het niet. Ik moet ermee leren leven."

De acteur blijft echter niet bij de pakken neerzitten en wil door middel van interviews de bevolking waarschuwen voor de gevaren. “Mannekes, dit is geen griepje", klinkt het. “Het is levensbedreigend en de gevolgen zijn enorm." Hij wil dan ook oproepen om niet te snel alle voorzorgsmaatregelen te laten gaan. “Denk aan het verzorgend personeel. Het ziekenhuis kan zo opnieuw vol lopen. Mensen moeten echt beseffen wat dit is”, zegt een bezorgde Rouffaer.

