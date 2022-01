Peter Phillips introduceert nieuwe vriendin aan Queen Elizabeth: “Een warme ontmoeting”

Vorig jaar scheidde Peter Phillips nog van zijn vrouw Autumn, na 12 jaar samen. Intussen is de man opnieuw gelukkig in de liefde, ditmaal met Lindsay Wallace, een voormalig klasgenootje van zijn oudere zus Zara. Dat het serieus is, bewees Peter door zijn geliefde voor te stellen aan de oma, Queen Elizabeth. “De koningin is een van de belangrijkste mensen in Peters leven, dus het is maar normaal dat hij Lindsay aan haar voorstelt”, vertelt een welingelichte bron aan ‘The Sun’. “Het was een erg warme ontmoeting. De Queen was overduidelijk opgetogen om iemand te ontmoeten die Peter zo gelukkig maakt. Het is misschien nog vroeg in de relatie, maar Peter wilde dat zijn oma zag dat hij opnieuw gelukkig was. Het is een duidelijk teken dat Lindsay nu welkom is in The Firm. Het is ook een eerste stap voor wanneer ze ooit willen trouwen. De Queen wil gewoon dat Peter blij is.”