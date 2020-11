Peter Koelewijn zal zijn 80ste verjaardag niet vieren met nieuwe plaat: “Hoe meer vrije tijd ik heb, hoe luier ik word”

In het recent verschenen ‘Scoubidou! Het Boek van de 70’s’ – geschreven door auteur Filip Osselaer en Nostalgie-radiostem Leen Demaré – wordt Peter Koelewijn, die tegenwoordig in de buurt van Hilversum woont, opgevoerd als de hardst werkende man van de Lage Landen in de toenmalige showbusiness. Een omschrijving die er niet ver naast zal zitten. Eind jaren vijftig begon zijn eigen muzikale carrière met de monsterhit ‘Kom Van Dat Dak Af’. Gaandeweg wierp hij zich ook op als een begenadigd liedjesschrijver voor anderen en als producer met een stal artiesten van Nico Haak en Bonnie St. Claire over Bots en Leftside tot Louis Neefs en Will Tura. In 1970 werd Koelewijn 30 en zag zijn leven er naar eigen zeggen uit als een straaljager. ‘En die was bijna voortdurend in de lucht, omdat ik steeds aan het werk was’, gaat hij verder. ‘Af en toe landde ie weleens voor een korte pauze, maar na een snelle tankbeurt ging hij even snel weer de lucht in.’