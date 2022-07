Peter Koelewijn (81) is hard voor jonge artiesten: “10.000 euro voor een optreden van 30 minuten? Onvoorstelbaar!”

ShowbizzZijn 81 jaren houden Peter Koelewijn niet tegen om opnieuw op te treden met zijn Rockets. Op 11 juli stonden ze in Melle en op 31 juli sluiten ze Suikerrock in Tienen mee af. Nee, de zanger van ‘Angeline, de blonde sexmachine’ en ‘Kom van dat dak af’ is nog niet van plan om rustig van zijn pensioen te genieten. Al toont hij zich in verschillende interviews wel kritisch over de jonge garde in muziekland. Verder vertelt hij ook open over het verlies van z’n eerste vrouw en z'n nieuwe liefde Els. “Ik ben niet altijd de brave huisvader geweest.”

“De muziek stroomt door mijn aderen en ondanks mijn leeftijd geniet ik nog van ieder optreden”, vertelt Peter Koelewijn in De Telegraaf. “Ik word in december 82 en spring niet meer over de bühne zoals vroeger. Maar ik heb nog altijd enorm veel energie om met de jongens op te treden. Al moet ik toegeven dat mijn lijf geen drie optredens per dag meer aankan. Dat red ik niet meer.”

De Nederlandse rocker lanceerde recent nog ‘Kom van dat gas af’, een parodie op ‘Kom van dat dak af’, zijn hit van meer dan 60 jaar geleden. “Het is een knipoog naar de politieke ontwikkelingen rondom het gasgebruik en de discussie om de gaskraan in Nederland uiteindelijk af te sluiten”, legt hij uit. “Het was hartstikke leuk om die clip op te nemen en hij wordt veel bekeken op YouTube.”

Verwennerij

Koelewijn plant na de festivalzomer trouwens een theatertour. “Ik voel me geen oude man die nog altijd een kunstje doet. Het is zo ongelooflijk leuk om voor een enthousiast publiek op te treden. Zelfs de jonge generatie geniet van mijn klassiekers zoals ‘Je wordt ouder papa’, ‘Angeline’, ‘Alice, Who the X is Alice’ en natuurlijk ‘Kom van dat dak af.” Maar voor de nieuwe generatie artiesten is Koelewijn hard. “Tegenwoordig voelen veel muzikanten zich na één hit al een wereldster”, klinkt het in De Telegraaf. “In mijn tijd zou je dan een over het paard getilde artiest geweest zijn. Wat die nieuwe artiesten anno 2022 verdienen, dat is onvoorstelbaar. Even tienduizend euro vangen voor een optreden van slechts 30 minuten. Voor zo’n bedrag moest ik in de jaren 60, 70 en 80 heel wat optredens verzorgen.”

(Lees verder onder de video.)

Uiteraard is Peter Koelewijn op zijn leeftijd ook met ziekte en de dood bezig. “De laatste tijd zijn veel vrienden en collega’s overleden - denk maar aan Henny Vrienten van Doe Maar -, muzikanten van mijn generatie. Met George Kooijmans van Golden Earring, die de spierziekte ALS heeft, heb ik nog af en toe contact. Ik heb ook enorm veel bewondering voor Rob de Nijs. Diep respect voor die mannen en daarom prijs ik mezelf iedere dag gelukkig dat ik nog gezond ben. Ziek worden overkomt je en naarmate je ouder wordt, is de dood ook nabij. Dan sta je er ook wel bij stil.”

In 2013 overleed Peters echtgenote Mieke aan een hersenbloeding. “Plotseling sta je er alleen voor en kan je nauwelijks bevatten wat haar is overkomen”, gaat hij verder. “Ik vond haar op de keukenvloer en binnen een week was ze overleden. We waren 48 jaar getrouwd en na zo’n gebeurtenis besef je hoe broos een mensenleven is.” Jaren na de dood van Mieke vond Peter opnieuw de liefde bij de zeventien jaar jongere Els. In september vieren ze hun vijfde huwelijksverjaardag. “Het verdriet om Mieke was enorm en ik zal haar nooit vergeten. Maar met Els heb ik na een rottijd de ware liefde weer teruggevonden”, vertelde hij kort na hun huwelijk.

Scheve schaats

In zijn biografie ‘Peer’ uit 2018 biechtte Peter Koelewijn al op dat hij niet altijd de meest trouwe man is geweest. “In mijn vak is omgaan met verleiding sowieso extra lastig, omdat je geregeld in het middelpunt van de belangstelling staat”, vertelde hij een jaar geleden in Nieuwe Revue. “Dat is trouwens absoluut geen vrijbrief om zomaar wat in het rond te gaan rotzooien. Dat zou slap gelul zijn, je kan jezelf nooit vrijpleiten van vreemdgaan. Maar er zijn dingen voorgevallen die je onder de noemer ‘scheve schaats’ zou kunnen plaatsen. Ik ben niet altijd de brave huisvader geweest. Ik ben diverse malen zwak geweest in mijn leven. Op een gegeven moment heb ik het gerotzooi achter me gelaten, ik zag het nut er niet meer van in. Sinds jaren ben ik gewoon een aardige, rustige, bedaarde rock-’n-rollzanger.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Peter Koelewijn met z'n partner Els. © foto: Anneke Janssen

Voor Els heeft Koelewijn geen geheimen. “Zij weet alles van wat ik heb uitgespookt. Els en ik zijn altijd heel open naar elkaar geweest. Dat wil zeggen: Els is open naar mij omdat ze gewoon een open boek is. En ik was open naar haar omdat ze erachter kwam dat ik vreemdging. Ik ben er niet trots op. Het is toch een soort verraad. Ik heb er nu geen moeite mee om erover te vertellen, maar hier stopt het wel. Het geluk dat we delen hoop ik nog jaren vast te kunnen houden.”

Koelewijn verkocht intussen ook de rechten op zijn liedjes aan een investeringsmaatschappij. “Met dat geld kunnen we de komende tien jaar nog fantastische dingen doen”, vertelt hij in het Eindhovens Dagblad. “Ik heb mijn vrouw trouwens beloofd dat ik 105 word.”

Lees ook: