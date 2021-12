Peter Jackson is nu officieel miljardair

De Nieuw-Zeelander is vanaf nu één van de miljardairs die er rondloopt. Dat komt onder meer dankzij zijn bedrijf Weta Digital. Het bedrijf werd in 1994 gelanceerd en staat bekend om visuele effecten waar veel televisiemakers beroep op doen. Zo maakte Weta Digital bijvoorbeeld beelden voor de films ‘The Wolverine’ en ‘Lady and the Tramp’ en groeide in een mum van tijd uit tot een onmiskenbare kracht in Hollywood.

Maar dat is niet alles, want Peter was al voor de verkoop van een deel van zijn vermogensbestanddelen een rijke man. Hij verdiende voor elke film van ‘Lord of the Rings’ - drie in totaal - welgeteld 8,8 miljoen euro. Daarnaast maakte hij ook nog eens 10% winst van de ticketverkoop van elke film. De driedelige filmreeks was van 2001 tot 2003 te zien in de cinemazalen en was meteen een doorslaand succes. De wereldwijde ticketverkoop wordt geschat op zo’n 2,6 miljard euro. Jackson won met ‘Lord of the Rings’ 17 Oscars waaronder één voor beste filmregisseur.