Peter Hoogland leert u alles over cryptomunten in nieuwe HLN-podcast

Bitcoins, blockchains, cryptovaluta... Veel mensen hebben deze termen weleens gehoord, maar kunnen er zich weinig bij voorstellen. De podcast 'Crypto in 1-2-3' brengt daar verandering in. Wat is crypto en vanwaar komt de bitcoin? Zullen deze virtuele munten onze huidige manier van betalen vervangen? Wat zijn de mythes en misvattingen? Hoe begin je er eigenlijk aan, en is dat wel een goed idee? In de podcast worden deze vragen beantwoord.

In tien afleveringen vertellen Peter Hoogland en Kim Londers alles wat je moet weten over de virtuele munt. Elke woensdag lost HLN een aflevering, morgen komt de eerste online. 'Crypto in 1-2-3' kan je beluisteren in de app van 'Het Laatste Nieuws' of via je vertrouwde podcast-app.