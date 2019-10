Peter Evrard blikt terug op zijn ‘Idool’-zege: “Nee, ik ben niet jaloers op het succes van Natalia” HL

26 oktober 2019

10u30 0 Showbizz Qmusic verwende de nillies-fans deze week serieus met de ‘Top 500 van de 00′s (De Idool Editie)’ en een unieke reünie van finalisten uit ‘Idool’ in 2003. Bouwvakker en metalrocker Peter Evard (45) won die eerste editie en koos nadien voor een hobbelig pad. Hoe gaat het vandaag met de bekendste geitensik van Vlaanderen? “Het pad dat ik koos, bleek het juiste te zijn. Ook al leverde me dat minder succes op dan runner up Natalia.”

Het was niet alleen een unieke throwback, maar vooral ook een prettig weerzien in de Qmusic-concertstudio. Peter Evrard, die in de Top 500 met ‘For You’ de 232ste plaats haalde, trad er uitzonderlijk nog eens op met Natalia en Brahim, in 2003 goed voor plaatsen 2 en 4. “Brahim had ik al twee jaar niet meer gezien en Natalia zelfs al vier jaar niet. Nee, veel contact hebben we niet meer en hun carrières volg ik ook niet meer. Al wist wel dat Natalia zwanger is. Ondanks dat gebrek aan contact hadden we wel meteen weer een klik en pikten we de draad van vroeger gewoon weer op. Niet vergeten dat we in 2003 meer dan tien weken zo intensief met elkaar optrokken, dat we bijna samenleefden.”

“Na de ‘Idool’-finale trad ik met Natalia bovendien meer dan 100 keer op, omdat de meeste organisatoren ons liever samen boekten. We waren toen bijna elk weekend samen op pad met een chauffeur, die ons van de ene opdracht naar de andere bracht. Soms zongen we na middernacht nog een kwartiertje live on tape ergens in een verre discotheek. Niet helemaal mijn ding, maar ik was toen wel blij met dat werk. Ik had mijn toenmalige job als bouwvakker immers opgezegd en op die manier had ik toch een mooie broodwinning.”

Spannende televisie

Peter leek met zijn ruige metalrock-look aanvankelijk niet echt in ‘Idool’ te passen. “Maar gelukkig dacht het televotende publiek daar toen toch anders over. (lacht) De tv-makers hebben me nooit gezegd wat ik wel of niet moest doen. Ik mocht helemaal mezelf zijn. En achteraf kreeg ik van hen te horen dat ik wel spannende televisie maakte. Als winnaar kreeg ik een platencontract met een bijhorende startvergoeding. Het format voorzag ook dat ik een manager kreeg toegewezen. Mijn zege had me zelfs een wagen kunnen opleveren, want er was een sponsor die er een wilde schenken. Dat ging uiteindelijk niet door, enkel en alleen omdat er in de studio in het decor geen plaats meer was om de auto te parkeren. Jammer, want die was wel van pas gekomen. Net op de dag van de finale liet mijn acht jaar oude diesel het afweten.”

“‘Idool’ zorgde natuurlijk ook voor een pak naambekendheid. Ook belangrijk. De muziek die ik vandaag maak, heeft niks meer vandoen met waar ‘Idool’ destijds om draaide, maar mijn bekendheid was wel een handig middel om op mijn manier met mijn muziek bezig te kunnen zijn. Na ‘Idool’ kwam er veel op mijn pad. Ik nam deel aan ‘World Idol’ in Londen, waar ik derde werd, aan ‘Eurosong’ en ‘Zo Is Er Maar Eén’. Ik kreeg ook opdrachten zoals het componeren van muziek voor ‘Flikken’ en het inzingen van de titelsong van ‘Thuis’. ‘Idool’ heeft voor mij echt wel wat betekend. Ik ben er nog altijd trots op.”

Drie kinderen

Tussen 2007 en 2014 werd het op muzikaal vlak stil rond Peter. “Klopt. Ik had toen de meeste concertzalen al een paar keer gezien en had er even geen zin meer in. Ik nam gas terug om bewust voor quality time met mijn gezin te kiezen. Ik wilde meer bij mijn vriendin, de drie kinderen en ons hondje zijn. Dat kon, want ik had me toen al omgeschoold tot IT’er. Als je in Vlaanderen van je muziek wil leven, ben je verplicht om te scoren. Ik wilde wel optreden, maar enkel binnen mijn genre. Scoren was er dus niet bij. Die pauze deed me deugd. En ik richtte toen ook mijn eigen computerbedrijfje op.”

Helemaal mijn ding

In 2014 pikte Peter de muzikale draad weer op. Hij werd toen gevraagd door 10Rogue, die een mix van metal, grunge en rock brengt. “Helemaal mijn ding. Ook al is het geen makkelijk verhaal, want 10Rogue is een live-band die eigen muziek brengt. Daar hangt natuurlijk een ander prijskaartje aan vast, dan wanneer je als solo-artiest een paar nummers komt zingen met een muziektape onder de arm. Maar het loopt lekker. De festivals beginnen ons te kennen, we toerden al door Engeland en zullen dit jaar zo’n 20 keer optreden. Ja, ik ben heel tevreden met de dynamiek in onze groep en hoe het allemaal loopt. Ik vind dat ik van mijn muziekcarrière heb gemaakt wat ik er van wilde maken. Tuurlijk, als ik wat commerciëler had gedacht, zat er misschien nog meer in. Maar dat had me zeker niet gelukkiger gemaakt. Scoren interesseerde me niet. Winnen is misschien belangrijk voor sportatleten, maar niet voor muzikanten, zoals ik. Onderweg zijn en op een goede manier met je eigen muziek bezig zijn, vind ik veel belangrijk dan een plek in hitparade.”

Peter wordt wel eens aangesproken over het succes van Natalia. “Dat zegt men mij dat zij toch veel verder staat dan ik. Geen probleem. Ik ben niet jaloers op haar succes. Het steekt me de ogen niet uit. Ik gun haar dat echt, want ze werkt er ook keihard voor. Zij koos voor een genre dat makkelijker verkoopbaar is en daar is echt niks mis mee. Natalia is ook een geweldig showbeest en wilde 16 jaar geleden al een grote ster zijn. Dat is haar ook gelukt. Chapeau, zeg ik dan. Goed gedaan, Natalia. Maar mijn pad ligt elders. Ik was echt blij dat we dankzij Qmusic nog eens samen op een podium konden staan en een duet zingen. Even samenkomen om daarna weer elk ons eigen ding te kunnen doen, dat ons gelukkig maakt. Want daar gaat het toch om: gelukkig zijn omdat het pad dat je gekozen hebt, het juiste blijkt te zijn?”

