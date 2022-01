Peter De Graef over moeilijke periode: “Het was veranderen of doodgaan”

De Graef heeft het niet altijd gemakkelijk gehad en sukkelde met een verslaving. “Ik was jaren geleden structureel depressief en verslaafd aan drugs. Het was met het mes op de keel dat ik moest veranderen. De enige andere optie was de dood. Ik heb mijn geluk gevonden in het boeddhisme en de spiritualiteit.” Ook in zijn boek ‘Wie ben ik? En gij?’ praat hij over die moeilijke periode. “Ik heb wel even getwijfeld of ik dat allemaal moest zeggen, maar tegelijkertijd ben ik van mening dat ik mijn geschiedenis niet ben. Ik schaam me er niet over, niet over mijn verslaving, niet over mijn vader met polio en borderline. Ik ben daar uiteraard wel door gevormd en ben wie ik ben dankzij die tegenslagen.”