Peter Bulckaen: "Ik ben er de man niet naar om vrouwen het hoofd op hol te brengen"

18 februari 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Elke week blikt een BV in Story terug op de grote momenten in zijn leven. Deze week is dat Peter Bulckaen (53). Zo vertelt hij dat hij vroeger bakker wou worden en dat hij in het begin schrik had om vader te worden. Maar met zijn vrouw Tine, met wie hij al meer dan 30 jaar samen is, kan hij elk obstakel overwinnen.

Vroeger

‘Tijdens mijn acteeropleiding sloot ik me drie jaar op’

Peter groeide samen met zijn zus en twee broers op in het West-Vlaamse Geluwe, waar de Familie-acteur nog steeds woont. En het bijzondere aan zijn jeugd was dat bijna heel de familie van moederskant in dezelfde straat woonde. “We hebben er fantastische feesten meegemaakt en gingen zelfs met heel de familie samen op vakantie naar de zee of Duitsland. Vooral met mijn neef Hendrik, die dezelfde leeftijd had als ik, kwam ik heel goed overeen. We brachten veel tijd door in de bakkerij waar Hendrik opgroeide. Daar stond een afgedankte bestelwagen waar we weleens stiekem mee reden... En op de zolder kropen we over de zakken bloem tot die openscheurden. Met veel ambras tot gevolg (lacht).”

Ik hoor het al: twee energieke kereltjes bij elkaar.

Vandaag zouden ze zeggen dat ik ADHD had. Als ik thuiskwam van school, moest ik van mama mijn fiets nemen en een paar toertjes rijden om wat te kalmeren. Ik was geen gemakkelijk kind, nee. Ik kreeg zelfs medicatie, maar die had een omgekeerd effect: in plaats van mij te kalmeren, werd ik nog meer gedreven.

Had je met je broers en zus ook zo’n goede band?

Mijn zus is vier jaar ouder en mijn ene broer twee jaar jonger. Vooral met hem kon het af en toe serieus botsen. Hij was heel strikt en punctueel en droeg veel zorg voor zijn speelgoed. En ik totaal niet.

En je andere broer?

Die is tien jaar jonger dan ik, een nakomertje dus. Maar ik vond het fantastisch om zo’n kleine pagadder in huis te hebben. Hij sliep zelfs bij mij op de kamer. Ik was zijn dooppeter en voelde me altijd al heel verantwoordelijk.

Zien jullie elkaar nu nog regelmatig?

Toch wel, mijn broers wonen ook in Geluwe en mijn zus op amper 15 kilometer. Maar we lopen elkaars deur niet plat, hoor. We hebben elk ons leven. Mijn oudste broer is ingenieur, de jongste begeleidt studenten op het RITCS. En mijn zus is psychiatrisch verpleegster.

Jij bent dus de enige acteur in de familie.

Eigenlijk wilde ik bakker worden. Als student werkte ik vaak in de bakkerij van mijn nonkel. Met de feestdagen waren dat soms zelfs shiften van 24 uur aan een stuk, waardoor ik ’s morgens in slaap viel op de wc. Van vermoeidheid heb ik zo eens tien keer te veel zout in de worstenbroodjes voor de familie gedaan (lacht). Ik ben er pas mee gestopt in 1996, het was niet meer te combineren met het acteerwerk.

