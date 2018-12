Peter Bulckaen, Greet Rouffaer en Tine Priem samen op de planken in ‘Blind Getrouwd’ SD

04 december 2018

17u49 0 Showbizz Na de komedies ‘Komen Eten’ en ‘Dubbeldate’, stelt het Prethuis haar nieuwe productie voor: ‘Blind Getrouwd’. Een komedie van Jeroen Maes met Peter Bulckaen, Greet Rouffaer, Tine Priem, Guillaume Devos en Jeroen Maes.

Het Prethuis belooft met ‘Blind Getrouwd’ een hilarische komedie waarbij de ene doldwaze situatie de andere opvolgt.

In het verhaal maken Marc en Francine zich grote zorgen over het liefdesleven van hun dochter. Steeds komt ze thuis met een jongen die niet echt naar de zin is van de twee nogal kieskeurige ouders. Maar deze keer schijnt ze toch de hoofdvogel afgeschoten te hebben. Haar nieuwe vriend Jonas lijkt de perfecte schoonzoon. Degelijke Vlaamse jongen, advocaat in spé, dit kan niet fout gaan. Klein detail... hij is blind. Marc en Francine zijn in alle staten en willen een ‘blinde trouw’ koste wat kost vermijden.

‘Blind Getrouwd’ gaat in première in het Antwerpse Fakkeltheater op 15 februari 2019 om daarna meteen op toer te gaan langsheen de Vlaamse theaters. Klik hier voor meer info en tickets.