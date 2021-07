Pete Davidson wil al zijn 100 tattoos laten verwijderen: “Op mijn dertigste moeten ze allemaal weg zijn”

De Amerikaanse komiek Pete Davidson weet wat doen in zijn vrije tijd. In de komende drie jaar wil hij namelijk al zijn tatoeages laten verwijderen. Een proces dat effectief twee tot drie jaar in beslag zal nemen, want Davidson heeft in totaal zo’n 100 tattoos. In de toekomst ondergaat de ex van Ariana Grande dus om de twaalf weken een laserbehandeling om zo al zijn tatoeages te laten verwijderen. “Het duurt ongeveer een maandje vooraleer het genezen is, maar op deze hand zijn ze bijna al allemaal verdwenen”, aldus de 27-jarige komiek in een interview met PeopleTV.