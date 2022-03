Pete Davidson laat naam van Kim Kardashian brandmerken, Instagram schorst Kanye West wegens racisme

CelebritiesPete Davidson (28) heeft zich laten brandmerken met de voornaam van zijn nieuwe vriendin Kim Kardashian (41). De komiek vond een tattoo te vrijblijvend en wilde graag een permanent litteken op zijn borst. Daarnaast duikt ook de naam van Kanye West (44) weer op. De rapper is voor 24 uur verbannen van Instagram nadat hij een racistische uitspraak deed over presentator Trevor Noah (38).

De geruchten dat Pete Davidson een tattoo heeft laten zetten van Kims naam deden nu al enkele dagen de ronde. Fans dachten eerder deze week al een ‘Kim-tattoo’ te spotten op de uitgelekte foto die Davidson naar Kims ex-man Kanye zou hebben gestuurd. De naam staat inderdaad op z’n borst, maar er kwam geen naald aan te pas. “Het is geen tattoo, het is een brandmerk”, aldus Kim tijdens een gesprek met presentatrice Ellen DeGeneres. “Hij wilde een keer iets anders.” DeGeneres wist even niet waar ze het had. Ze wilde dan ook zeker weten of ze Kim goed begreep, maar dat bleek uiteindelijk wel degelijk het geval te zijn: Davidson heeft effectief een hete ijzeren stempel met Kims naam op zijn lijf laten drukken.

Schattig

“Ik denk dat hij zoiets had van: ‘ik wil iets wat ik niet weg kan halen. Ik wil het niet kunnen verwijderen, niet kunnen verbergen, dat het er gewoon is, als een litteken op me’”, zei Kim. “Het is zo schattig, jongens!” DeGeneres hoorde het met verbijstering aan, maar merkte wel op dat het sneller is dan uren in de tattoostoel zitten. “En je bent inderdaad een brand”, grapte ze. Hoe pijnlijk het brandmerken ongetwijfeld ook was, het is niet Kims favoriete ode op Davidsons lijf. Op zijn linkerschouder verwijst hij naar haar ambities als toekomstig jurist. “Mijn meisje is een advocaat”, leest de tattoo volgens Kim.

(Lees verder onder de video.)

Kim heeft zich niet laten brandmerken of tatoeëren, maar denkt wel dat Pete de ware is. Dat is na deze actie ook wel te hopen voor hem. Eerder nam hij al enkele tatoeages voor zijn ex-vriendin Ariana Grande, die hij de afgelopen jaren liet bedekken. De zangeres deed hetzelfde met de versieringen die ze voor hem nam.

“In bed met je vrouw”

Het brandmerk is te zien op een foto die Pete naar verluidt naar Kanye West heeft gestuurd en die vervolgens naar buiten kwam. Hij stuurde de rapper, van wie Kim sinds kort officieel gescheiden is, een bericht om hem te vragen om op te houden met de aanhoudende aanvallen op zijn ex en haar familie. De Amerikaanse rapper beschuldigt haar er onder meer van hun vier kinderen bij hem weg te houden. Pete hielp de zaak ongetwijfeld niet door te schrijven dat hij “in bed lag met zijn vrouw”. West had altijd hoop gehouden dat het nog goed zou kunnen komen met Kim, maar heeft inmiddels wel een relatie met een lookalike van de realityster. De relatie van Kim en Pete is sinds vorige week ‘Instagram official’.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Pete Davidson met zijn brandmerk. © Instagram Dave Sirus

Verbannen van Instagram

Daarnaast laat ook Kanye West opnieuw van zich horen. De Amerikaanse rapper is voor 24 uur van Instagram verbannen. West kan niets delen, geen reacties achterlaten en ook geen privéberichten sturen nadat hij de regels rond hatelijke taal en pestgedrag heeft overtreden. Dat bevestigt een woordvoerder van Instagrams moederbedrijf Meta aan Amerikaanse media.

West, die tegenwoordig de naam Ye gebruikt, gebruikte op woensdag een racistische term toen hij een bericht deelde over presentator Trevor Noah. Die had in zijn ‘The Daily Show’ besproken dat hij het eng vond om te zien hoe West zijn ex-vrouw Kim Kardashian lastigvalt op social media. “Dit laat zien wat vrouwen meemaken als ze ervoor kiezen een relatie te beëindigen”, aldus Noah in de show. De Zuid-Afrikaan maakte een vergelijking met het huiselijk geweld dat hij zelf heeft meegemaakt. Hij vertelde dat zijn moeder vaak te horen kreeg dat ze overdreef als ze het gedrag van haar man, Noahs stiefvader, aan probeerde te kaarten. De stiefvader schoot zijn moeder later door haar hoofd. Ze overleefde de aanval ternauwernood.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Trevor Noah. © Jordan Strauss/Invision/AP

West plaatste daarna een foto van een Googleresultaat op Noahs naam en schreef daarbij de tekst van het nummer ‘Kumbaya’, dat oorspronkelijk door slaven in Amerika werd gezongen. Hij verving daarbij een deel van het woord 'kumbaya’ met een term die wordt gebruikt voor mensen die hun ras verraden. Een woordvoerder van Meta laat aan TMZ weten dat de maatregelen tegen West worden opgeschroefd als hij opnieuw in de fout gaat.

Trevor Noah reageerde ondertussen ook zelf op de racistische uitspraken van Kanye West. “Je maakt voor altijd deel uit van mijn leven, Ye. Daarom breekt het mijn hart om je zo te zien.” Hij vervolgt: “Het kan me niet schelen dat je Trump steunt en het kan me niet schelen dat je kwade dingen zegt over Pete. Het kan me echter wel schelen dat ik zie dat je een pad kiest dat niet alleen pijnlijk, maar ook gevaarlijk is.”

BEKIJK OOK: Kanye West begraaft Pete Davidson ‘levend’ in nieuwe clip

LEES OOK: