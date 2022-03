Pete Davidson gaat dan toch niet mee de ruimte in

Het is al de vierde bemande ruimtevlucht van Blue Origin. Bij de eerste in juli 2021 was Bezos zelf aan boord. Bij de tweede, in oktober, was de negentigjarige Canadese acteur William Shatner - alias ‘Captain Kirk’ in ‘Star Trek’ - van de partij. In december trad Laura Shepard Churchley in de voetsporen van haar vader. Alan Shepard was de eerste Amerikaan in de ruimte.