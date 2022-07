Pete Davidson eert Kim - ‘prinses Jasmine’- Kardashian met nieuwe tattoo

BV “‘Lisa’-ac­teurs Tinne Oltmans en Oscar Willems zijn ook in het echte leven een koppel”

Soms haalt de realiteit de fictie in. Zoals bij Tinne Oltmans (29) en Oscar Willems (32). In ‘Lisa’ zijn ze een koppel, en ook in het dagelijkse leven is de liefdesvonk overgesprongen, schrijft ‘Dag Allemaal’. Dat doen ze op basis van een aantal trouwe fans. “We zagen hen al vaker hand in hand door ’t stad wandelen”, getuigen diverse mensen.

12 juli