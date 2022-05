“Pete Davidson eert Kim Kardashian en haar kinderen met nieuwe tatoeage”

Fans merkten de afgelopen week op dat komiek Pete Davidson een nieuwe tatoeage had laten zetten in z'n nek. Daar staat nu het woord ‘KNSCP’. Volgens fans is dat een subtiele verwijzing naar Kim Kardashian en haar vier kinderen. De ‘K’ verwijst daarbij naar Kim, de andere vier letters naar haar kinderen, in volgorde van leeftijd: North (8), Sainth (6), Chicago (4) en Psalm (2).

Het is niet de eerste keer dat Davidson een tatoeage ter ere van Kim laat plaatsen. Zo had hij al ‘My Girl Is a Lawyer’ - ‘Mijn meisje is een advocaat’ - op zijn lichaam staan.

De twee werden afgelopen oktober voor het eerst samen gezien op een date, niet lang nadat Kim Kardashian te gast was in ‘Saturday Night Live’, waar Davidon een van de vaste acteurs is. Pas in februari bevestigde de komiek in een interview met People dat Kardashian zijn vriendin was. Ook de realityster bevestigde intussen dat ze een koppel vormt met Davidson. “Uiteraard wil ik mijn tijd nemen, maar ik ben erg gelukkig en tevreden. Het is zo'n goed gevoel om rust te hebben gevonden”, klonk het in een interview. “Ik ben iemand die voor relaties gaat, en ik zou niet met hem samen zijn als ik niet van plan was om mijn tijd met hem te delen.”