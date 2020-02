PETA maakt na 30 jaar einde aan wereldberoemde antibontcampagne ‘I'd Rather Go Naked’ TDS

06 februari 2020

11u26

Bron: PETA 2 Showbizz Het is ongetwijfeld de meest beroemde PETA-slogan ooit: ‘I’d rather go naked than wear fur’ - liever naakt gaan dan gekleed in bont. PETA, de grote broer van Gaia, zette in de jaren 1990 de felgesmaakte postercampagne op poten, maar maakt daar nu - na meer dan 30 jaar - een einde aan.

Vele beroemdheden lieten zich in de loop der jaren naakt fotograferen in het kader van PETA’s anti-bontcampagne. Onder hen waren Naomi Campbell en Cindy Crawford, zangeres Pink, gitarist Dave Navarro, actrices Olivia Munn, Alicia Silverstone en Eva Mendes, realityster Khloe Kardashian, presentator Wendy Williams, skateboarder Ryan Sheckler, model Christy Turlington en American football-speler Chad Ochocinco.

Omdat het aantal labels, ontwerpers en winkelketens die zich distantiëren van bont de laatste jaren enkel is toegenomen, is de People for the Ethical Treatment of Animals, zoals PETA voluit heet, van mening dat de langlopende campagne voortaan niet langer nodig is.

Bekijk hier een greep uit de meest opvallende campagnebeelden: