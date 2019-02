Pesterijen in Brusselse school grijpen Tinne Oltmans bij de keel: "Práát over pesten" Redactie

13 februari 2019

00u00 7 Showbizz Amper een dag nadat de Move tegen Pesten werd voorgesteld, toonde een extreem geval van pesterijen in een Brusselse school aan hoeveel nood daar nog aan is. "Ik ben heel erg geschrokken toen ik het hoorde", zegt actrice Tinne Oltmans (26), het boegbeeld van de actie. "Hadden deze mensen meer en beter met elkaar gepraat, dan had het misschien zo ver niet hoeven te komen."

Het verhaal in Sint-Lambrechts-Woluwe is er één van extremen. Een meisje van veertien sprong daar maandag tijdens de wiskundeles uit het raam, wellicht omdat ze al een hele tijd gepest werd om haar magere lichaam. Ze kwam tien meter lager terecht op een golfplaten dak en raakte zwaargewond.

Het bericht greep 'Ghost Rockers'-actrice Tinne Oltmans recht naar de keel. Voor het tweede jaar op rij is ze het uithangbord van de Move tegen Pesten en van de actie STIP IT, de vier bollen op je hand waarmee je aangeeft dat je tegen pesten bent. "Het zijn vreselijke feiten", zegt ze. "Mijn hart ligt bij het meisje, bij haar vrienden en bij haar familie. Ik hoop dat ze goed herstelt. En dat er alsnog een opening wordt gecreëerd om te praten. Net als vorig jaar willen we daar met STIP IT opnieuw de nadruk op leggen."

Praten dus. Dat klinkt gemakkelijker gezegd dan gedaan, weet Tinne. "De drempel om het over zo'n gevoelig onderwerp te hebben is best groot. En bij wie kan je terecht? Een leerkracht? Een vriend? Ik zie veel scholen al heel goeie dingen doen. Maar misschien kan het soms nog beter. Idealiter heeft elke school een vertrouwenspersoon. Of iemand van het CLB, tegen wie je in alle veiligheid kan praten. Dat is soms gemakkelijker dan wanneer je het tegen je - pakweg -leerkracht Nederlands moet gaan vertellen."

Uit de taboesfeer

Met de Move tegen Pesten wil Tinne het draagvlak vergroten om over pesten te praten. Dat ze daarmee pesten niet uit de wereld kan helpen, is iets waar ze zich noodgedwongen bij neerlegt. "Pesten is iets van alle tijden en dat zal het helaas ook blijven. Dat is de menselijke natuur: ergens in prikken en zien wat het doet. Maar ik wil er wél alles aan doen om praten over pesten uit de taboesfeer te halen. De Move tegen Pesten helpt daarbij. Dat heb ik vorig jaar gezien. Ik ben ervan geschrokken hoe die actie toen leefde. Mensen lieten me weten hoe STIP IT hen toen echt heeft geholpen. Dat was hartverwarmend."

Zelf was de actrice tijdens haar jeugd ook slachtoffer van pesterijen. Vorig jaar sprak ze daar uitgebreid over, maar dit jaar verlegt ze de focus. "Het is al genoeg over mij gegaan, laat het nu maar opnieuw over de essentie gaan. Dat is veel belangrijker."