Personal trainer: "Zelfs voor mij eet Gwyneth Paltrow soms te gezond" DBJ

28 juni 2018

13u05 0 Showbizz Hollywoodactrice Gwyneth Paltrow (45) staat bekend om haar gezond eetpatroon, maar soms is het wel héél erg gezond. Zelfs haar persoonlijke fitnesscoach Tracy Anderson (43) verrast het soms nog.

"Soms eet ze zelfs te gezond, vind ik", zegt persnal trainer Tracy Anderson in een interview. "Ze doet het beter dan ik." Anderson voegt er nadien wel aan toe dat Paltrow op dit moment een erg uitgebalanceerd dieet volgt. "Niet te gezond, maar ook niet te ongezond", zegt ze.

Na de geboorte van haar tweede zoon Moses in 2006, speelde de actrice met een overtollige 10 kilo. Ze ging te rade bij coach Anderson en in de eerste tien dagen verloor ze meer dan 15 cm rond haar buik. Na hun succesvolle samenwerking besloot Paltrow zich te engageren in het fitnessbedrijf van haar coach en startten de twee een eigen fitnessimperium uit.

Haar dieet

Eerder dit jaar vertelde Paltrow aan podcast Goop wat ze gemiddeld op een dag eet. De dag beginnen doet ze met een smoothie, gevolgd door een 'vrij gezonde lunch' met salade en proteïnen. Volgens haar website bestonden haar laatste middagmaaltijden uit tonijn en tomaat of zwarte bonen, maïs en advocado.

"'s Avonds eet ik wat ik wil", liet de ex van Chris Martin al weten. "Dat bestaat vaak uit gebakken kip en wat aardappelen, met een slaatje. Dat ze er op haar 45ste nog steeds onberispelijk uitziet, heeft Paltrow volgens haar te danken aan de trainingen van Tracy Anderson. "Ik voel me graag goed, en dat voelt het best wanneer ik aan het trainen ben geweest."