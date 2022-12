Personage van Lauren Müller roept gemengde gevoelens op in 'Thuis': “Die commentaren kwamen serieus binnen”

Royalty Geen woorden, maar daden: Britse royals dragen matchende outfits als reactie op Harry en Meghan

“Vandaag is (Bordeaux)rood!” Op de kerstnachtdienst die Kate Middleton (40) donderdagavond organiseerde, doken heel wat familieleden op om de prinses te ondersteunen. Al waren die nauwelijks uit elkaar te houden. Want allen droegen ze dezelfde bordeauxrode jassen. “Dit is duidelijk een reactie op Harry en Meghan”, verklaren royalty-experten.

