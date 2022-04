Periode na vermeende mishandeling door Lil Kleine staat centraal in realityshow van Jaimie Vaes

Showbizz Van Elsa tot Fiona: zo zouden Disneyprin­ses­sen er in het echt uitzien

Je altijd al afgevraagd hoe een Disneyprinses er in het echt zou uitzien? Dan heeft TikTokker Tony Aubé de oplossing, want hij maakt realistische versies van vrouwelijke Disneypersonages. Met behulp van een Artificial intelligence-programma designde hij verschillende personages uit Disneyfilms zoals Ariël uit ‘The Little Mermaid’ of Fiona uit ‘Shrek’. Tony is grafisch designer en bracht op zijn TikTok al verschillende personages tot leven. Zo maakte hij ook al een video met een levensechte Vincent Van Gogh en Cleopatra.

14 april