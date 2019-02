Peperdure uitstap van Meghan Markle beroert de gemoederen: “Ze leeft als een Romeinse keizerin” DBJ

22 februari 2019

17u23

Bron: Belga 3 Showbizz Een wel erg dure uitstap van prins Harry’s echtgenote Meghan Markle (37) naar New York doet stof opwaaien in Groot-Brittannië, waar de koninklijke familie elke in het oog springende uitschuiver zorgvuldig tracht te vermijden. De kosten van de babyshower die de toekomstige moeder voor haar vrienden organiseerde, doen de wenkbrauwen van de Britten fronsen.

De suite van hotel The Mark, waar de hertogin van Sussex logeerde, kost volgens de Britse pers 75.000 dollar (66.000 euro) per nacht. En Meghan, die zeven maanden zwanger is, vertrok in een privéjet uit Groot-Brittannië, terwijl ze opkomt voor het milieu.

“Kan u in het openbaar een filantroop zijn en privé als een Romeinse keizerin leven? “, schreef de Daily Mail vrijdag. De krant vroeg zich ook af wat koningin Elizabeth II zou denken van deze “extravagante trip”.

Het was woensdag in het vijfsterrenhotel waar het feestje werd gehouden, een komen en gaan van sterren met cadeaus in hun armen voor de toekomstige baby, de zevende in lijn voor de troonopvolging. Onder hen advocate Amal Clooney en tennisspeelster Serena Williams. Het echtpaar Beyoncé en Jay-Z feliciteerde de toekomstige mama op de sociale netwerken en wenste haar “veel vreugde”.