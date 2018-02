Peperdure sportwagen in de fik: 'Top Gear'-presentatoren ontsnappen aan het ergste TC

05 februari 2018

12u31 0 Showbizz Het was schrikken op de set van de BBC-reeks 'Top Gear'. Een spectaculair incident met een zogenaamde supercar liep maar nipt goed af.

'Top Gear'-sterren Chris Harris en Eddie Jordan maakten opnamen met een nieuwe Franse sportwagen, de Alpine. Een auto met een waarde van 70.000 euro. De twee reden een proef van de rally van Monte Carlo om de wagen zo aan enkele tests te onderwerpen. Plots sloeg het noodlot toe. Om een onbekende reden vatte de auto vuur. "Eddie en ik waren aan het rijden toen de crew ons plots waarschuwde dat er rook vanonder de auto kwam", aldus Harris. "We zijn meteen gestopt en uit de wagen gesprongen. Het vuur wakkerde supersnel aan. Op het moment dat ik de auto verliet, kon ik de vlammen al aan mijn arm voelen." Enkele seconden later stond de auto in lichterlaaie. "Hij is helemaal vernield. Ik ben blij dat Eddie en ik hier ongedeerd uit kwamen. Maar het doet me altijd pijn als ik zo'n prachtige wagen vernield zie worden." Het is niet de eerste keer in de geschiedenis van het populaire automagazine dat de presentatoren aan de dood ontsnapten. In het verleden raakte ook ex-presentator Richard Hammond een paar keer zwaargewond tijdens het uitvoeren van spectaculaire stunts.