Penthouse Pieter Aspe in hartje Brugge is verkocht: “Alles hier herinnert me aan Pitou... ik kan dat niet meer aan”

Ik kijk uit naar m'n nieuwe start in de Kempen", zegt Tamara Hanegraaf (56), de weduwe van Pieter Aspe, aan 'Dag Allemaal'. Nee, zonder Pitou is ze niet langer gelukkig in Brugge. Dus heeft ze hun mooie penthouse verkocht en verkast ze eind maart naar haar geboortedorp Mol.

Ruim anderhalf jaar geleden verloor Tamara haar grote liefde Pieter Aspe, maar het verdriet is nog lang niet gesleten. In hun penthouse in het centrum van Brugge blijven de muren op haar afkomen. Na lang wikken en wegen zette ze het appartement te koop en vlak voor de jaarwisseling hapte een kandidaat toe. “Enerzijds ben ik blij en opgelucht, anderzijds zit ik met een wrang gevoel”, zegt Tamara. “Nu ja, als Pieter nog zou leven, woonden wij nu ook in de Kempen. We stonden op ’t punt daar een villa te kopen, maar dan werd hij erg ziek. Ik denk niet dat Pitou er problemen mee zou hebben dat ik Brugge achter mij laat om elders een nieuwe start te nemen.”

Vreselijk jaar

Een dame uit de buurt heeft hun penthouse gekocht. “Ze voelde zich er meteen thuis”, zegt Tamara. “En de andere inwoners van het appartementsgebouw zijn tof, dus ze zal hier zeker kunnen aarden. Maar voor mij gaat het niet meer. Ik geraak maar niet over Pieter. Elke stap die ik hier zet, herinnert me aan hem. De hele dag door word ik ermee geconfronteerd dat Pitou er niet meer is. Ik hoopte dat 2022 beter zou gaan, maar ’t was nóg erger dan 2021... Ik wil dit jaar een nieuwe start nemen. Normaal gezien verhuis ik eind maart. Ik wil trouwens Stéphanie van Immo Woon! bedanken voor haar fantastische hulp in deze moeilijke periode.”

Verlamd

Tamara heeft in Mol een ‘bijna energieneutraal’ huis gevonden. “Een nieuwe woning met zonnepanelen en warmtepomp in een rustige buurt. Hopelijk geeft me dat rust, want nu raak ik geen stap verder. Eindejaar heb ik alleen met mijn dochter Pilar in het penthouse doorgebracht om nog één keer Pieter te herdenken, maar ’t heeft nu lang genoeg geduurd. Pieter zou nooit hebben gewild dat ik hier zit te verkommeren. Ik blijf maar verlamd door verdriet.”

Nu ze gaat verhuizen, krijgt Tamara de vraag of er ‘iemand anders is’. “Nee”, zegt ze. “Ik blijf trouw aan Pitou. Ik ben hem zo dankbaar. Zonder Pieter was ik zeker op de sukkel geraakt. Over geld hoef ik me nu geen zorgen te maken. De keerzijde is dat ik me soms een vogel in een gouden kooi voel. Maar Pieter heeft me zoveel moois gegeven. Zijn grote schoenen zullen niet zomaar gevuld worden. Misschien kan ik me ooit openstellen voor een andere man, maar da’s nog niet aan de orde.”

