Pensioen aan het plannen? Jon Bon Jovi koopt deze villa in Florida TC

21 maart 2018

12u09 0 Showbizz Hij lijkt de lange winters ook wat beu te raken. En dus trakteerde Jon Bon Jovi (56) zichzelf en zijn vrouw Dorothea Hurley (55) op een prachtige villa in Palm Beach, hét paradijs voor Amerikaanse gepensioneerden. Want daar in het tropische Florida schijnt de zon natuurlijk het hele jaar door.

Voorlopig is niet duidelijk of de rocker definitief naar Palm Beach verhuist of dat de nieuwe woning als buitenverblijf zal fungeren. 'Jon is ondertussen 56 jaar', klinkt het wat lacherig in de Amerikaanse media. 'Misschien gaat hij er wel gewoon overwinteren. Veel Amerikaanse gepensioneerden doen dat immers in Palm Beach. 't Is bij bejaarden een van de populairste plekken om hun oude dag te slijten.'

Fervent surfer

Jon kocht het huis van de familie van de overleden zakenman Gene Goldfarb. Het optrekje zou hem zo'n 8,5 miljoen euro hebben gekost. In ruil daarvoor krijgt de zanger/acteur een alleenstaande villa in een ruime tuin mét obligaat zwembad. Het domein wordt enkel van het strand gescheiden door een kustweg. Handig voor een fervent surfer als Jon. Naast de klassieke woonruimtes zijn er in het huis vier slaapkamers, vijf badkamers, een welness, fitness, privécinema en pianokamer. Ideaal om nieuwe deuntjes te componeren.

Nieuwe meubelen

Jon kocht het huis inclusief meubels, maar z'n vrouw Dorothea heeft al laten weten dat ze het compleet wil herinrichten. Vermoedelijk zal ze dat niet doen met meubelen uit de lokale Ikea. En dus zullen er nog flink wat dollars worden uitgegeven voor de Bon Jovi's er hun intrek nemen.