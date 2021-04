Pedro Elias laat zich binnenste buiten keren door verschillende topdokters in podcast: “Ik ben een echte hypochonder”

In de eerste aflevering van de podcast ‘Topdokters Patiënt Pedro’, gaat Pedro naar dr. Alex Mottrie voor een prostaatonderzoek. Het kan nooit kwaad om dit toch even preventief te laten checken, want daar hadden zowel zijn vader, de vader van zijn vader, als de vader van de vader van zijn vader last van. Dr. Alex Mottrie: “Meestal vraag ik aan mensen of ze nog een naam in de sneeuw kunnen schrijven of over een beek kunnen plassen.”