Pedro Elias bedankt z'n vrouw tijdens Warmste Week: “Voor al het geduld dat ze heeft met mij en mijn verdriet”

Showbizz2020 was een moeilijk jaar voor Pedro Elias (46). Zijn zoontje Rover (4) vecht namelijk al een tijdje tegen leukemie. In ‘Beats Of Love’, het verzoekprogramma op Studio Brussel tijdens ‘De Warmste Week’, zette de presentator daarom z'n vrouw Evelien in het zonnetje. “Ze is de rots in de branding voor ons gezinnetje.”

De solidariteitsactie van de openbare omroep draait dit jaar rond mensen bedanken die voor iemand anders het verschil hebben gemaakt in het ‘coronajaar’ 2020. Op Studio Brussel kan je daarom nog tot en met 24 december plaatjes aanvragen in ‘Beats Of Love’. Pedro Elias maakte van de gelegenheid gebruik om een dikke merci te zeggen aan z’n wederhelft Evelien.

“Ik doe dat omdat ze zoveel geduld heeft met mij en m’n verdriet om Rover, onze zoon die kanker heeft”, vertelt de presentator. “Ik wil haar in de bloemetjes zetten op de radio omdat ik denk dat het vermoeiend moet zijn om met mij samen te leven en al m’n angsten daarrond. Zij is de rots in onze branding. Ik sta altijd in de kijker, maar eigenlijk is zij voor mij de held.”

Elias heeft ook goed nieuws: Rover is intussen aan de beterhand. “Hij stelt het heel goed. We moeten gewoon volhouden.” De presentator zet z'n vrouw vervolgens in de bloemetjes met een naar eigen zeggen “belachelijk slechte plaat”: ‘Why Tell Me Why’ van Anita Meyer. “Het is één van haar lievelingsnummers waar ze zich helemaal op kan laten gaan", legt hij lachend uit.

Je kan het gesprek met Pedro hier opnieuw beluisteren.

