Pech voor de festivalgangers: hemelsluizen openen zich boven Rock Werchter

BV Borstver­gro­ting en fillers. Zoveel betaalde Megan Desaever voor plastische chirurgie

Megan Desaever (22), bekend uit ‘Temptation Island’ en ‘Ex On The Beach: Double Dutch’, heeft op het TikTok-kanaal van het nieuwsplatform ‘Parra’ onthuld hoeveel geld er in haar ‘nieuwe uiterlijk’ is gekropen. En dat is verrassend weinig... “Ik krijg heel veel gesponsord.”