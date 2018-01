Pearl Jam op de bres voor daklozen TC

23 januari 2018

14u39 0 Showbizz Eddie Vedder en de zijnen tonen zich van hun beste zijde. Ze doneren minstens 1 miljoen dollar om daklozen in Seattle te helpen.

De band bevestigde dat ze twee concerten zullen spelen ten voordele van het goede doel in Seattle. Die zullen plaatsvinden op 8 en 10 augustus. De opbrengst van die concerten gaat naar allerlei projecten die daklozen in de stad ondersteunen. Seattle zou meer dan 8.500 dakloze mensen tellen. De band doneert sowieso zelf 1 miljoen dollar, maar roept de fans én inwoners van hun hometown Seattle op om hetzelfde te doen in de hoop dat bedrag te kunnen doen oplopen tot 10 miljoen.