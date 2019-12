Pearl Jam komt naar Rock Werchter KD

02 december 2019

11u03 31 Showbizz Rock Werchter 2020 kent zijn eerste headliner. Pearl Jam kondigt vandaag aan dat hun komende tournee halt houdt in het Festivalpark op donderdag 2 juli. Pearl Jam toert in juni en juli 2020 kort door Europa. Amper dertien concerten staan op de planning, waaronder een concert in Werchter.

Het is niet de eerste keer dat de band naar Rock Werchter komt. In 2007, 2010, 2012, 2014 en 2018 stonden ze ook al in Werchter op het podium. In 2000 hadden ze er voor de eerste keer moeten staan, maar toen annuleerde de band dat optreden.

Rock Werchter 2020 vindt plaats van donderdag 2 juli tot zondag 5 juli in het Festivalpark in Werchter. De ticketverkoop start op vrijdag 6 december om 10 uur via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Meer namen voor Rock Werchter 2020 volgen snel.