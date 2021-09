Pauline wint Regi Academy: zorgt zij voor reboot Milk Inc.?

SHOWBITS VIDEO Nieuwe teaser Sex and the Ci­ty-spin-off: “Gaat Mr. Big al dood in eerste aflevering?”

22 september Mr. Big duikt op in een teaser van de langverwachte spin-off van Sex and the City. Slechts een paar seconden zijn vrijgegeven, maar daaruit blijkt duidelijk dat hij nog altijd heel gelukkig is met Carrie. Of worden we op het verkeerde been gezet? En wie vervangt Samantha, die niet meer meespeelt in de spin-off? Desna en Senne bespreken alles wat je moet weten.