Pauline klopt Nederlandse topfavoriete Kimberley in ‘Regi Academy’: “Op haar kan ik tenminste ook volgende zomer rekenen”

Royalty IN BEELD. Harry en Meghan met hoofd in de wolken tijdens bezoek aan New York

17:03 Prins Harry (37) en zijn vrouw Meghan Markle (40) hebben donderdagochtend hun opwachting gemaakt in New York. De twee zijn in de miljoenenstad voor het Global Citizen Live-evenement dat zaterdag plaatsvindt. Voorafgaand daaraan hebben ze een aantal bezoekjes op de planning staan.