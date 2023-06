Pauline is de meest geboekte solo vrouw deze zomer, maar ook privé gaat ze hard: “Limburg verlaten en opnieuw single”

ShowbitsPauline Slangen (21) won de eerste editie van ‘Regi Academy’, en sindsdien is er geen stoppen meer aan. Na meerdere hitsingles als ‘Duizend Sterren’ en ‘Uit Mijn Hoofd’ stromen de boekingen binnen. “Ik had wel door dat er veel boekingen binnenkwamen, maar dat ik zo hoog zou eindigen had ik niet verwacht”, glundert ze. Ook privé zet Slangen grote stappen: “Recent verhuisde ik naar Antwerpen om te co-housen met mijn tourmanager. En ik ben ook weer single”, vertelt ze openhartig aan Jarne. Meer ontdek je in een nieuwe Showbits.