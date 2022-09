Pauline duikt één jaar na overwinning op in 'Regi Academy’: “Ik ben jong, maar ik heb Regi al tegengesproken hoor”

Showbizz NikkieTuto­ri­als deelt video van bruiloft: “Ik heet voortaan Nikkie de Ja­ger-Drossaers”

Nikkie de Jager (28), aka NikkieTutorials, heeft een uitgebreide video gedeeld van haar bruiloft met haar grote liefde Dylan. De YouTube-ster droeg tijdens de ceremonie een witte jurk die zij zelf had samengesteld uit twee schetsen die ontwerpers Viktor & Rolf voor haar hadden gemaakt. Toen zij en Dylan aankwamen, zong Davina Michelle het nummer ‘Always Remember Us This Way’ dat Lady Gaga zingt in de film ‘A Star is Born’.

14 september