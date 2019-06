Exclusief voor abonnees Paula Sémer: “Met mijn kwelduivels heb ik afgerekend. Ik ben in het reine met mijn verleden en met wat komt” FJ

30 juni 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Die hele beweging van ‘terug naar de natuur’, en zelf soep en confituur maken... Zo willen ze de vrouw weer in de keuken krijgen. Wij aten uit de diepvries, dan hadden we meer tijd om creatief bezig te zijn.” Vrouwenrechten liggen tv-pionier Paula Sémer (94) al haar hele leven na aan het hart. Zelfs in haar laatste levensfase volgt ze de actualiteit en de genderproblematiek op de voet. Dag Allemaal sprak met de kwieke negentiger.

Ik kom op het goede moment op bezoek, zegt Paula. “Want ik heb nieuws. Ik werk mee aan een speelfilm over mijn leven en regisseur Katrien De Groef heeft net vernomen dat ze subsidie krijgt van het Vlaams Audiovisueel Fonds.” Paula stapt een beetje wankel, merken we wanneer we binnenkomen. Ze zoekt wat steun aan een stoel en een kast. In de gang van haar appartement in Watermaal-Bosvoorde staat gelukkig wel een rollator: die geeft haar de vrijheid om te gaan en te staan waar ze wil.

“Soms denk ik: was ik maar twintig jaar jonger. Of veertig of vijftig jaar jonger… Maar ik klaag niet, ik functioneer nog en met mijn hoofd is er gelukkig niks mis.” Later, in het restaurant, spreekt een oudere man aan de bar haar aan. “Wat? 94 jaar? Ah non, dat kan niet”, zegt hij. Paula lacht. “Dat overkomt me geregeld”, knikt ze. “Ik word behandeld als een unicum. Moeilijker vind ik dat ze mij soms zien als een rolmodel. Alsof alle oude madammen moeten kunnen wat ik kan. Dat is niet zo natuurlijk. Ik heb gewoon geluk.”

