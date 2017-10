Paul Walkers dochter bereikt overeenkomst met Porsche Zijn nabestaanden hadden het bedrijf aangeklaagd voor dood door schuld MVO

11u40 3 Paul Walker. EPA

Meadow Walker (18) is tot een akkoord gekomen met het bedrijf Porsche, over de dood van haar vader in 2013. De 'The Fast & The Furious'-acteur stierf op 40-jarige leeftijd in een auto-ongeluk, toen de Porsche waarin hij zat ontplofte. Ook de chauffeur van Walker kwam om. De achtergebleven familieleden vonden dat de schuld bij de makers van de auto lag, en dienden prompt klacht in. "Als Porsche degelijke veiligheidsmaatregelen had voorzien bij het ontwerpen van de auto's, had mijn vader nog geleefd", klinkt het.

Beide partijen zijn er nu over eens dat Porsche een tot nu toe onbekend bedrag zal uitbetalen aan Walkers familie, om zo verdere gerechtelijke stappen te vermijden.

Meadow zal in ieder geval niets tekort komen, want haar vader liet haar een landgoed ter waarde van maar liefst 25 miljoen euro na.