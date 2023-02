Paul Verhoeven nam slipje Sharon Stone mee naar huis: “Mijn vrouw heeft het nog gewassen”

FilmDat Sharon Stone het een geweldig idee vond de scène zonder slipje te filmen. En dat hij het slipje vervolgens nog naar huis heeft genomen, waar het in de onderbroekenlade van zijn dochters belandde. Paul Verhoeven (84) kreeg veel kritiek over de wereldberoemde scène uit ’Basic Instinct’. Niet in het mist van Stone zelf. Nu komt hij er nog één keer op terug. “Toen ik voorstelde het moment zonder slipje te filmen, leek het alsof ik de duivel in haar ogen zag.

De filmscène is één van de beroemde aller tijden. Wanneer het personage van Sharon Stone ondervraagd wordt, kruist de femme fatale haar benen zodat de agenten zien dat ze geen slipje draagt. Meteen ging ‘Basic Instinct’ wereldwijd over de tongen. De film van Verhoeven - die een budget van 50 miljoen euro had - leverde in 1992 350 miljoen op.

Maar twee jaar geleden liet Sharon Stone optekenen dat ze niet gediend was met de scène. Verhoeven zou haar min of meer gedwongen hebben haar slipje uit te trekken. Maar daar is niets van aan, vertelt de regisseur in een interview met het Nederlandse Algemeen Dagblad.

“Dat ik Sharon erin heb geluisd door haar haar broek uit te laten trekken en haar vagina te ontbloten, is veel interessanter dan te horen dat ze het juist hartstikke leuk vond”, reageert Verhoeven. “Wat de waarheid is! Het klinkt overdreven, maar toen ik voorstelde dit moment zonder slipje te filmen, leek het alsof ik de duivel in haar ogen zag. ‘Ja, wow! Dat gaan we doen!’ Pas later, toen de filmstudio zag dat deze rol haar misschien een Oscar zou kunnen opleveren, wilde ze die scène er alsnog uit hebben. Daar ben ik voor gaan liggen. Ik zou nog van haar advocaten horen, maar zover kwam het nooit.”

Kinderondergoed

Het laatste contact met Sharon Stone was volgens Verhoeven in een restaurant waar ze elkaar ongepland tegen het lijf liepen. “Heel vriendelijk stelde ze voor samen een keer wat te gaan eten. Toen het zover was, ging het niet door. Ik zat letterlijk al in de auto onderweg naar onze afspraak. Die vrouw was natuurlijk nooit van plan te gaan.”

Hij vat het nog eens bondig samen: op Stone’s verzoek werd mogelijk hét klassieke filmmoment van de jaren negentig aan het eind van de dag gedraaid, met naast Verhoeven alleen cameraman Jan de Bont en een script supervisor op de set. “Na afloop gaf ze me haar slipje. Mijn vrouw heeft het nog gewassen. Volgens mij hebben onze kinderen het zelfs gedragen, maar dat weet ik niet zeker.” De echtgenote van Verhoven, bij het interview met het Algemeen Dagblad aanwezig, maakt de anekdote af. ‘Ik deed het in de was en heb het bij het kinderondergoed gelegd. Onze meisjes hadden dezelfde maat. Via de onderbroekenla is het via vriendinnetjes vast weer in andere huizen beland.”

