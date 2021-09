Paul Verhoeven choqueert met lesbische nonnen in ‘Benedetta’: “Een intimiteitscoördinator? Ik zou geweigerd hebben”

FilmPaul Verhoeven (83) krijgt weer als vanouds de wind van voren met zijn langverwachte lesbische nonnenepos ‘Benedetta’. Maar zo heeft de rebelse regisseur van ‘Basic Instinct’ en ‘Showgirls’ het natuurlijk het liefst. Of er sprake is van een nieuw soort preutsheid? “Iedereen heeft het maar over die dildo. Het is belachelijk. We doen alsof seks niet bestaat.”