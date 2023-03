Paul van Gorcum, stem achter Gargamel, gaat met pensioen: “Tijd om afscheid te nemen”

ShowbizzPaul van Gorcum gaat met pensioen. De Nederlandse stemacteur heeft afgelopen vrijdag, op zijn 89ste verjaardag, bekendgemaakt dat zijn gezondheid een leven in de schijnwerpers niet langer toelaat. Wel blijft van Gorcum, die in zijn leven onder meer de stem van Gargamel uit ‘De Smurfen’ insprak, stemmenwerk doen. Ook kleine optredens sluit hij niet uit.

De acteur staat al sinds zijn tienerjaren op het toneel en was in tientallen films en tv-series te zien. Van Gorcum speelde onder meer de Baron in ‘Bassie & Adriaan’. Daarnaast raakte hij ook bekend als stemacteur van ‘De Smurfen’ en meerdere Disneyfilms. Ook is hij de stem van de attractie Baron 1898 in de Efteling.

Aan het ANP vertelde van Gorcum dat hij terugkijkt op een “hele fijne carrière en een prachtig leven”. Echte hoogtepunten kan de stemacteur niet noemen. “Die vraag krijgt iedere acteur, maar is eigenlijk niet te beantwoorden. Als acteur heb je geen lievelingsrollen. Op het toneel is zelfs de kleinste rol belangrijk en ik denk niet over mezelf: wauw, dat heb je echt fantastisch gedaan. Ik kijk wel met een heel tevreden gevoel terug.”

Jong en onbedreven

Van Gorcum denkt bijvoorbeeld met heel veel plezier terug aan zijn eerste stappen in het theater. “Ik was toen 17 jaar en nog jong en onbedreven. Ik moest nog klimmen, maar het was een prachtige tijd. We moesten onszelf schminken, maakten onze eigen pruiken. Enig.” Toch is het voor de acteur stilaan tijd om afscheid te nemen.

“Ik ben 89 jaar geworden, ik ben gewoon een oude vent. Het is niet meer zo dat de rollen voor het oprapen liggen en dat ik sta te springen van geluk om op het toneel te staan.” Al blijft hij wel met liefde zijn nasynchronisatiewerk doen. “Acteur blijf je in hart en nieren.” De acteur had ook nog enkele passende ‘laatste’ woorden voor zijn fans. Hij herhaalde de beroemde spreuk van de Baron: “Drommels, drommels, drommels.”

