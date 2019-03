Paul Severs opnieuw uit coma: “Maar kans op nieuwe neurologische en motorische problemen” TK

28 maart 2019

05u56 3 Showbizz Zanger Paul Severs, die twee weken geleden een hartaanval kreeg en zwaar ten val kwam, is opnieuw ontwaakt uit zijn coma. Dat meldt zijn zoon Christophe. “Enerzijds is dat zeker positief nieuws”, klinkt het. “Anderzijds zouden er neurologische en motorische problemen kunnen bijgekomen zijn.”

Paul Severs was net na zijn hartaanval in coma beland, maar was een aantal dagen later weer bij bewustzijn. Tot afgelopen weekend, toen Christophe meldde dat zijn bewustzijn opnieuw was weggegleden. “De tweede coma werd blijkbaar veroorzaakt door een bloedklonter in het hoofd”, vertelt zijn zoon. Severs is nu weer wakker, maar Christophe durft niet te vroeg juichen. “Het is te vroeg om in te schatten wat de echte impact van die klonter zal zijn. Er is kans op nieuwe neurologische en motorische problemen.”

Er is gelukkig ook vooruitgang. “De long- en ademhalingscomplicaties zijn achter de rug. Men heeft vandaag mijn pa opnieuw autonoom laten ademhalen, met minimale machinale hulp. Maar na drie dagen coma is dat niet zo simpel: hij moet een aantal dingen “heraanleren” die wij als evident beschouwen. Na enkele dagen zullen de artsen herevalueren of hij verder zelfstandig kan ademen of hij terug meer machinale hulp moet krijgen.”

Al bij al blijft de toestand van Paul Severs kritiek. “Ik blijf het raar vinden dat die twee woorden (stabiel en kritiek) naast elkaar kunnen worden gezet. Communiceren is ook nog niet echt mogelijk, maar de dokters zijn al blij dat hij terug is ontwaakt en bekijken het – net zoals ze al doen van bij het begin – dag per dag. We blijven hopen op nog meer positief nieuws.”

Meer over Paul Severs

Christophe