Paul Severs opnieuw bij bewustzijn na hartaanval DBJ

14 maart 2019

19u40 40 Showbizz Schlagerzanger Paul Severs (70) is opnieuw bij bewustzijn. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. Severs heeft iedereen in zijn ziekenhuiskamer herkend, wat doet vermoeden dat hij goed herstelt.

De charmezanger kreeg dinsdag tijdens een fietstocht een hartaanval. Hij werd gevonden door twee toevallige voorbijgangers die de hulpdiensten belden en hem een hartmassage gaven. Severs werd met spoed overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Daar werd hij even in een coma gehouden. Vandaag werd de medicatie zoetjesaan afgebouwd, in de namiddag kwam hij terug bij bewustzijn.

Dinsdagochtend werd Severs onwel tijdens een fietstochtje in Sint-Renelde, een deelgemeente van Tubeke. De geliefde charmezanger belandde bewusteloos in de berm van de weg. Michiel Govers, een technieker van Telenet, vond hem en belde meteen de hulpdiensten op, die enkele vragen stelden aan de Lennikenaar. “Had hij nog een hartslag? Ademde hij nog? Op beide vragen moest ik negatief antwoorden”, vertelt Michiel. “Ik voelde amper een polsslag. Toen zeiden de hulpdiensten - nog altijd via de telefoon - dat ik de reanimatie moest starten. Ik zette mijn verstand op nul en probeerde de hartmassage toe te dienen. Een dame, die toevallig passeerde, schoot me meteen te hulp. Ik krijg misschien alle lof toegeworpen, maar zonder haar was het niet gelukt. Het is fysiek erg zwaar om een reanimatie uit te voeren.”

Christophe Severs, de zoon van Paul, heeft de redders van zijn vader ondertussen bedankt in een bericht op Facebook. “We bedanken hen uit het diepste van ons hart voor hun interventie. Zonder Michiel en de dame, die toevallig voorbijkwamen, zou het verhaal helemaal anders verlopen zijn. Voor ons zijn jullie voor eeuwig helden!”