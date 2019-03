Paul Severs opnieuw bij bewustzijn na hartaanval: "Pa herkende mij meteen" JOBG MEN

00u00 0 Showbizz Charmezanger Paul Severs (70) is weer bij bewustzijn nadat hij een hartaanval kreeg tijdens het fietsen. "Pa herkende mij en wist dat hij in het ziekenhuis lag, maar hij was wel moeilijk te verstaan", zegt zoon Christophe. Hoe Severs zal herstellen, kunnen de dokters nog niet inschatten.

Voor de familie van de legendarische 'Zeg 'ns meisje'-zanger was het de voorbije drie dagen bang afwachten of hij nog wel zou ontwaken uit zijn coma. De plotse hartaanval die hem dinsdag velde tijdens een fietstochtje in zijn thuisbasis Sint-Renelde, een deelgemeente van Tubeke, hield hem twee dagen in coma. Maar gisteren zagen de artsen van het universitair ziekenhuis in Anderlecht verbetering, dus bouwden ze de medicatie af om Paul op een heel traag tempo te laten ontwaken. "We weten niet hoe hij zal reageren als hij wakker wordt, áls hij effectief wakker wordt, want ook zelfs dat weten we niet met zekerheid", zei Pauls zoon Christophe gistervoormiddag nog.

In de namiddag kwam er verlossing: Paul opende zijn ogen. "Hij reageerde meteen al een beetje op mijn vragen. Pa herkende mij en wist dat hij in het ziekenhuis lag. Maar hij was wel moeilijk verstaanbaar", vertelt Christophe.

"De eerste tekenen zijn dus positief - gelukkig. Maar wel voorzichtig positief. Ik wil niet de indruk wekken dat alles er nu al goed uitziet, want dat is zeker niet het geval. De artsen vertelden ons dat het nog veel te vroeg is om echt te spreken over zijn herstel. Het blijft dus nog steeds bang afwachten. Stap voor stap bekijken we hoe zijn toestand zal evolueren. Maar momenteel zijn wij al heel dankbaar en blij dat mijn pa nog in leven is."

Toevallige passanten

Christophe en de rest van de familie willen iedereen nog bedanken voor het medeleven en de vele steunberichtjes. En in het bijzonder de twee passanten die Paul dinsdagvoormiddag vonden en hem reanimeerden. Michiel Goven (30), een technicus van Telenet, zag Paul roerloos en hevig bloedend op straat liggen en belde meteen de hulpdiensten op. "Had hij nog een hartslag? Ademde hij nog? Op beide vragen van de hulpdiensten moest ik negatief antwoorden", vertelt Michiel. "Ik voelde amper een polsslag. Toen zeiden de hulpdiensten - nog altijd via de telefoon - dat ik de reanimatie moest starten. Ik zette mijn verstand op nul en probeerde de hartmassage toe te dienen." Een dame die toevallig passeerde, schoot ook meteen te hulp. "Die twee mensen hebben een heldendaad verricht. Ik heb met allebei al persoonlijk contact opgenomen om hen te bedanken", aldus Christophe. "Zonder hen zou het voor mijn pa helemaal anders afgelopen zijn. Voor eeuwig blijven deze twee onze helden.”