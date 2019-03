Paul Severs opgenomen in het ziekenhuis na hartfalen DBJ

12 maart 2019

20u52 0 Showbizz De Vlaamse charmezanger Paul Severs (70) is in het ziekenhuis opgenomen na een hartfalen. Dat meldt zijn zoon Christophe vanavond op Facebook. Die dankt de fans voor de steunbetuiging, maar vraagt ook om de privacy van zijn vader te respecteren.

“Mijn pa is na hartfalen deze middag gehospitaliseerd”, schrijft Christophe op Facebook. “Meer details kunnen we momenteel niet delen en vragen jullie allen de privacy van de familie te respecteren. Concreet vragen wij zijn vrouwtje Paulette zowel als zijn naaste familie niet te contacteren om meer info te kunnen verkrijgen.”

Er stonden nog een heleboel optredens gepland, maar die voor de eerste weken zijn geannuleerd, schrijft Christophe. “Aan alle organisatoren met wie mijn pa lopende contracten heeft: Alle contracten zijn minstens tot en met 12 april 2019 met onmiddellijke ingang geannuleerd. Onze excuses hiervoor. Bedankt al voor al jullie steunbetuigingen en wij hopen allen op een prompt herstel.”

Paul Severs isbekend van zijn grootste hit ‘Zeg ‘ns meisje’, maar hij kende in 1970 zijn doorbraak met ‘Ik ben verliefd op jou’. Van het nummer werden er maar liefst 120.000 exemplaren verkocht. Later kwam er ook een Engelse en Franse vertaling van de hit. In 2009 werd ‘Ik ben verliefd op jou’ opgenomen in de eregalerij van Radio 2.