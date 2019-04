Paul Severs (70) overleden KD/TK

09 april 2019

16u59 0 Showbizz Charmezanger Paul Severs (70) is overleden. De Vlaamse artiest werd op 12 maart in het ziekenhuis opgenomen nadat hij een hartaanval kreeg en hard ten val kwam met zijn fiets. Hij belandde in een coma, waaruit hij na een tijdje ontwaakte. De laatste weken bleef zijn toestand echter kritiek en kreeg Severs verschillende bloedklonters, waardoor hij twee keer opnieuw wegzakte in een coma. Toen Severs dit weekend voor de derde keer het bewustzijn verloor, gaven de dokters aan dat zijn situatie uitzichtloos was. Zijn zoon meldt nu dat Paul Severs overleden is.

“De dokters in Erasmus hebben hun uiterste best gedaan maar de hersenschade die hij opliep tijdens de val van zijn fiets – veroorzaakt door een zware hartaanval - bleef elke dag erger worden. De daarop volgende verschillende complicaties hebben onvermijdelijk tot zijn spijtige overlijden geleid”, schrijft Christophe Severs op Facebook. Hij bedankt ook de fans voor de vele steun. “Bedankt beste fans voor al jullie steun. Bedankt beste familie om in deze moeilijke tijden er voor ons te zijn. Bedankt beste vrienden voor jullie warmte en onuitputbare bron van steun. Bedankt beste media om onze wens qua communicatie te hebben ingewilligd.”

Paul Severs belandde half maart in coma nadat hij tijdens een fietstocht in zijn woonplaats Sint-Renelde, een deelgemeente van Tubeke, een zware hartaanval kreeg. Een toevallige voorbijganger vond hem en belde meteen de hulpdiensten. Severs werd met spoed overgebracht naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht, waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. Hij zou daar nog minstens een maand moeten blijven, werd er toen gemeld. De balans was dan ook zwaar: de zanger lag in het ziekenhuis met een zwaar verzwakt hart, twee gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en complicaties aan de longen en het hoofd.

“Mijn pa is na hartfalen deze middag gehospitaliseerd”, schreef zijn zoon Christophe de volgende dag op Facebook. Na drie dagen bang afwachten ontwaakte Paul voor het eerst uit zijn comateuze toestand. “Pa herkende mij en wist dat hij in het ziekenhuis lag. Maar hij was wel moeilijk verstaanbaar. Ik wil niet de indruk wekken dat alles er nu al goed uitziet, want dat is zeker niet het geval. De artsen vertelden ons dat het nog veel te vroeg is om echt te spreken over zijn herstel. Het blijft dus nog steeds bang afwachten. Maar momenteel zijn wij al heel dankbaar en blij dat mijn pa nog in leven is.” Een dag later klonk Christophe al iets positiever. “Hij praatte al duidelijkere taal dan gisteren en heeft op het eerste zicht geen motorische problemen. Hij herkent ons nog steeds, maar hij is wel verward over bepaalde dingen. Hij heeft ook pijn aan zijn rug, zijn linkerschouder (door breuken aan het sleutelbeen en twee ribben ter hoogte van de long) en het hoofd.”

Bloedklonters

Ondanks de vooruitgang, bleef zijn toestand echter kritiek. “De dokters blijven ons waarschuwen dat intensieve zorgen en opvolging vitaal zijn” aldus Christophe. “Voorspellingen over wat de toekomst brengt, durven de dokters niet te doen.” Christophe bleef voorzichtig hopen op het beste. “Hij is nog steeds bij bewustzijn, maar zijn verzwakte hart en de impact van de val op zijn hoofd maken dat zijn toestand ernstig en kritiek blijft. Ik zou jullie graag vertellen dat alles goed komt, maar zijn herstel blijft onzeker.”

Op 24 maart ging zijn toestand bergaf en zakte de zanger opnieuw weg in een coma. “De dokters doen analyses en onderzoeken, maar momenteel krijgen ze hem niet wakker”, liet Christophe toen weten. Vier dagen later ontwaakte hij weer. “De tweede coma werd blijkbaar veroorzaakt door een bloedklonter in het hoofd”, klonk het. En er was positief nieuws. “De long- en ademhalingscomplicaties zijn achter de rug. Men heeft vandaag mijn pa opnieuw autonoom laten ademhalen, met minimale machinale hulp. Maar na drie dagen coma is dat niet zo simpel: hij moet een aantal dingen “heraanleren” die wij als evident beschouwen. Na enkele dagen zullen de artsen herevalueren of hij verder zelfstandig kan ademen of hij terug meer machinale hulp moet krijgen.”

Te veel schade

Op 7 april kwam dan het nieuws dat de zanger voor de derde keer in een coma was weggegleden. Een dag later meldde Christophe Severs dat de toestand van zijn vader uitzichtloos was. De resultaten van de MRI zijn op alle vlakken (neurologisch, motorisch,…) veel erger dan wat we hoopten. De dokters hebben ons verteld dat de kleine reacties die we zagen, niet echt reacties zijn, maar eerder reflexen. Het is op de MRI-beelden van de hersenen zichtbaar dat de bloedklonters echt op veel te veel plaatsen nieuwe schade hebben aangericht en men vermoedt dat de bloedklonteraanvallen nog zullen doorgaan. Hoeveel kan een mens aan? Ik zou jullie graag vertellen dat het zou gaan als in David en Goliath, maar de taal van de dokters is al enkele dagen pijnlijk duidelijk…”

Paul Severs is bekend van zijn grootste hit ‘Zeg ‘ns meisje’, maar hij kende in 1970 zijn doorbraak met ‘Ik ben verliefd op jou’. Van het nummer werden er maar liefst 120.000 exemplaren verkocht. Later kwam er ook een Engelse en Franse vertaling van de hit. In 2009 werd ‘Ik ben verliefd op jou’ opgenomen in de eregalerij van Radio 2.